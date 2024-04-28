Белград, 28 апреля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Российские спортсмены Габил Мамедов и Муслим Гаджимагомедов без боя завоевали золотые медали чемпионата Европы по боксу. Их соперники по финалу снялись с соревнований.

Алексей Филиппов /РИА Новости Боксер Муслим Гаджимагомедов

Мамедов стал сильнейшим в категории до 63,5 кг, Гаджимагомедов — до 92 кг.

Также сборная России стала победителем медального зачёта чемпионата Европы.

28 апреля россиянин Эдмонд Худоян в решающем поединке в весовой категории до 48 кг победил Барегама Арутюняна из Армении.

Эта золотая медаль стала для россиян шестой на турнире. Кроме того, у сборной РФ семь серебряных и одна бронзовая награда.

Второе место в медальном зачёте заняли сербы. У них три золотые, одна серебряная и 13 бронзовых наград.

Боксёры из России выступают на турнире под флагом страны и с национальным гимном. Соревнования проходят в Белграде в Сербии.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее на чемпионате Европы по боксу в Белграде во время церемонии награждения российская спортсменка Юлия Чумгалакова вместе с болельщиками спели гимн РФ а капелла. Так они поступили, когда по техническим причинам звуковая запись гимна прервалась. Во время исполнения российская спортсменка, стоя на первом месте пьедестала почёта, расплакалась.

Чумгалаковой присудили победу в поединке с сербкой Кристиной Над Варгой, она стала чемпионкой в весе до 48 кг.

Чумгалакова также выигрывала золото чемпионата Европы в 2019 году.

Международная ассоциация бокса в 2023 году допустила российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям. Никаких ограничений установлено не было, спортсмены используют национальную символику, в случае победы исполняется гимн.

Это решение вызвало демарш со стороны сборной Великобритании, представители которой сочли, что позиция ассоциации противоречит подходу Международного олимпийского комитета, и заявили о намерении бойкотировать соревнования.