Нижний Новгород, 28 апреля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Солист группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий вышел из суда в Нижнем Новгороде, где его оштрафовали на 1 тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Фотографии артиста опубликовали «Известия».

Известия

Отмечается, что вместе с Троицким из здания суда вышли ещё двое музыкантов, которых также оштрафовали за демонстрацию нацистской символики.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля полиция Нижегородской области составила в отношении троих участников группы «Коррозия металла» административные протоколы по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики. Вину они не признали.

В суде разъяснили, что на концерте группы вечером 27 апреля в нижегородском клубе продавались различные товары — футболки, толстовки, книги — с запрещённой нацистской символикой. В деле есть фотоматериалы, где на футболке видно изображение «Мёртвой головы», которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Также на книге изображена символика СС.

Директор группы Мария Рунова уточняла, что полиция, по-видимому, изъяла не предназначенную к продаже брендированную продукцию, на которой изображены «древнеславянские символы» в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами.