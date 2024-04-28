Киев, 28 апреля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Украинский историк, сторонник единства трёх славянских народов Пётр Толочко умер в возрасте 86 лет, сообщило 28 апреля украинское издание «Страна. ua».

Кирилл Каллиников / РИА Новости Украинский историк Пётр Толочко

«На 87-м году жизни умер известный украинский историк и археолог Пётр Толочко. Он был автором многих книг по истории Древней Руси», — говорится в публикации.

Как рассказала источник «РИА Новости» из окружения учёного, он был сторонником объективности в науке, противником политизации истории и поддерживал единство трёх славянских народов — русских, украинцев и белорусов.

Пётр Толочко родился в 1938 году в населённом пункте Пристромы на Украине. За свою жизнь он написал более 500 научных работ, в том числе 30 книг, он был сторонником единства трёх славянских народов.

В 1987–2016 годах Толочко возглавлял Институт археологии НАН Украины, в 1993–1998 годах был вице-президентом Национальной академии наук (НАН) Украины, иностранным членом Российской академии наук, в 1987–2017 годах директором Института археологии НАН Украины.

Автор таких книг, как «Украина в оранжевом интерьере», «Украина в огне евроинтеграции», «Заблудшие».