Москва, 28 апреля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Европейцы не хотят признавать своей ответственности за преступления, совершённые в период колониализма. Об этом 28 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, комментируя отказ Португалии выплачивать репарации из-за рабства.

James F. Gibson

Историк отметил, что почти все страны Западной Европы участвовали в захвате колоний, эксплуатации местного населения и работорговле. Португалия играла ведущую роль в работорговле, которая приобрела огромные масштабы. На протяжении многих поколений португальцы беспощадно обращались с народами Африки, Азии, что является геноцидом и преступлением против человечности. Однако европейцы не любят вспоминать, что их экономический успех во многом связан с использованием рабского труда, добавил он.

По словам Шаповалова, требование от Португалии выплаты репараций является важным событием, так как это стало прецедентом. Подобные требования следует предъявлять и к другим европейским странам. Однако португальские власти поступают так же, как и те европейцы, которые отказываются возвращать ценности и музейные экспонаты, вывезенные из стран Азии и Африки, уточнил он.

Это касается не только периода колониализма, но и Второй мировой войны. Фашистская Германия также совершала преступления, но не все её злодеяния были адекватно оценены со стороны властей ФРГ или её союзников, отметил эксперт.

«Это звенья одной цепи. Это действия «сада», о котором говорил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель,в отношении «джунглей», то есть всего остального мира. Европейцы считают себя избранной расой, которой позволено грабить и убивать население других стран. И они не готовы нести за это ответственность и пересматривать своё отношение к той эпохе», — отметил историк.

Как передавало ИА Регнум, колониальная эпоха Португалии длилась более 500 лет, когда Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор и некоторые территории в Азии находились под властью Португалии.

В заявлении правительства страны отмечается, что оно хочет «углублять взаимоотношения, уважать историческую правду», однако у властей «нет программы конкретных действий» по выплате репараций. Такие же аргументы выдвигало и предыдущее руководство Португалии. Президент страны Ребелу де Соуза заявил 27 апреля, что Португалия могла бы использовать несколько методов для выплаты репараций, таких как списание долга бывших колоний и предоставление финансирования.

Политолог, журналист Юрий Светов отметил, что справедливо ожидать ответа от стран мира, которые были ограблены европейскими странами. Он напомнил, что Бельгия, заморозившая российские активы, может столкнуться с претензиями от своей бывшей колонии — Конго. Аналогичные претензии может получить и Великобритания, и этому процессу не будет конца, добавил Светов.

По его словам, одновременно с этим элиты бывших колониальных стран по-прежнему тяготеют к своим метрополиям. Они там учились, у них есть свои интересы, многие из них связаны родственными узами с представителями элит западных государств. Они не хотят разрывать эти отношения. Однако мнение народов этих государств расходится с мнением элит, добавил политолог.