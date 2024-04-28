Украина, 28 апреля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Взрыв, прогремевший во временно оккупированном Украиной городе Запорожье, был слышен и на других контролируемых Киевом территориях Запорожской области, сообщило 28 апреля издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Назначенный Киевом глава военной администрации Запорожской области Иван Фёдоров заявил, что удар был нанесён по промышленному объекту.

Пострадавших, по заявлению Фёдорова, нет, масштаб разрушений уточняется. Других подробностей он не привёл.

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 апреля украинские СМИ проинформировали о мощных взрывах в Запорожье. Министерство обороны России в этот день об ударах по объектам в Запорожье не сообщало.

В свою очередь сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что воздушная тревога в Запорожье была объявлена уже после взрывов.

20 апреля назначенный Киевом секретарь совета города Запорожья Анатолий Куртев заявил о повреждении в городе объекта инфраструктуры в результате ракетного удара. Российские военные нанесли удар по объекту, который подразделения ВСУ использовали для ведения боевых действий, отмечал Рогов.