Анталья, Турция, 28 апреля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Требование одного из отелей в турецкой Анталье оплатить «разницу в национальности» стало поводом для проверки со стороны властей. Об этом сообщает 28 апреля гостелеканал TRT haber.

Global Look Press/Martin Siepmann/imageBROKER.com

Гражданину Турции, который забронировал номер на иностранном сайте, пришлось заплатить дополнительные 120 евро, что соответствует примерно 12,7 тыс. рублей, за «разницу в национальности». В связи с этим министерство культуры и туризма страны приняло меры.

Отмечается, что администрация отеля должна дать официальное объяснение, кроме того, для проведения проверки назначен контролёр. После проверки и экспертизы будут приняты необходимые меры в соответствии с правовым законодательством.

Как сообщало ИА Регнум, туристическая отрасль в Турции может столкнуться с серьёзной проблемой — нехваткой мест размещения в связи с массовым закрытием отелей. Об этом предупредили представители отрасли. Отели закрываются на фоне роста задолженностей перед банками, которая к марту достигла $10 млрд.