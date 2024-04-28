В Анталье проверят отель, взимающий плату за «разницу в национальности»
Анталья, Турция, 28 апреля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Требование одного из отелей в турецкой Анталье оплатить «разницу в национальности» стало поводом для проверки со стороны властей. Об этом сообщает 28 апреля гостелеканал TRT haber.
Гражданину Турции, который забронировал номер на иностранном сайте, пришлось заплатить дополнительные 120 евро, что соответствует примерно 12,7 тыс. рублей, за «разницу в национальности». В связи с этим министерство культуры и туризма страны приняло меры.
Отмечается, что администрация отеля должна дать официальное объяснение, кроме того, для проведения проверки назначен контролёр. После проверки и экспертизы будут приняты необходимые меры в соответствии с правовым законодательством.
Как сообщало ИА Регнум, туристическая отрасль в Турции может столкнуться с серьёзной проблемой — нехваткой мест размещения в связи с массовым закрытием отелей. Об этом предупредили представители отрасли. Отели закрываются на фоне роста задолженностей перед банками, которая к марту достигла $10 млрд.