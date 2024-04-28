Москва, 28 апреля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Украинского студента шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Гулько, арестованного за сбор средств для ВСУ и размещение в интернете информации националистического характера, уведомили о сокращении срока пребывания в России. Он должен покинуть территорию РФ в течение трёх дней.

МГУ им. М. В. Ломоносова Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько

«То обстоятельство, что Гулько С. В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории России и необходимости выехать с территории России в течение трёх дней, не препятствует назначению Гулько С. В. справедливого наказания за совершённое им правонарушение», — рассказали в правоохранительных органах.

Уточняется, что, кроме сбора средств для украинской армии и националистических высказываний, студента также обвиняют в публикациях в Сети призывов к ударам по Москве.

Жил в Москве и желал по ней ударить

Известно, что Сергей Гулько — гражданин Украины. Заявление на получение паспорта России он не подавал.

26 апреля его арестовали в Москве по административной статье о возбуждении ненависти, поддержку боевиков киевского режима и неповиновение полиции, говорится в материалах дела.

Никулинский суд столицы признал студента виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему наказание в виде 12 суток ареста. Поводом стал пост в социальной сети «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку ВСУ.

До этого полицейские задержали Гулько за то, что он не предъявил паспорт при проверке документов. За неповиновение полиции Никулинский суд дал ему ещё десять суток ареста.

Кроме того, при проверке соцсетей украинского студента полицейские нашли две публикации с экстремистскими лозунгами. За это Тверской суд Москвы дважды назначил Гулько по 12 суток административного ареста.

Сам обвиняемый не признал вину ни по одному эпизоду.

Единомышленники ВСУ в России

В апреле 2024 года в Омске правоохранители задержали священнослужителя греко-католической церкви по подозрению в реабилитации нацизма. Задержанный публично демонстрировал на территории прихода икону с изображением пособников нацизма, а также распространял идеи превосходства украинского народа над русским. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений).

Также в апреле оперативники ФСБ задержали в Томской области двух граждан России, перечислявших деньги ВСУ. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.