Чайковский, Пермский край, 28 апреля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. В Пермском крае, в городе Чайковский, мужчину задержали после стрельбы из винтовки для страйкбола по двум девочкам 9 и 10 лет. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Пермскому краю.

СУ СК России по Пермскому краю

«В следственном отделе по городу Чайковский СУ СК России по Пермскому краю в отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации следствия, инцидент произошёл 27 апреля вечером. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, услышал шум с детской площадки, взял свою винтовку для страйкбола и обстрелял руки и ноги девочек 9 и 10 лет.

Отмечается, что пострадавшие дети находятся на амбулаторном лечении.

«Следователями территориального следственного отдела мужчина, причастный к совершению указанного преступления, задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — отметили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля в Подольске Московской области женщина на детской площадке ударила двух девочек семи и девяти лет, которые катались на карусели.

Тогда женщина зашла на детскую площадку, силой остановила карусель, на которой кружились дети. После короткого разговора женщина замахнулась и ударила по детям.

Сообщалось, что дети получили травмы. Что именно стало причиной конфликта, не уточнялось.