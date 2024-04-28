Эр-Рияд, 28 апреля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Европейские страны должны продолжать поддерживать Киев оружием, заявил 28 апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Global look Press/Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

«Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы избежать того, чтобы украинцы на протяжении долгого времени умирали за Донбасс. Мы должны продолжать поддерживать Украину, пока Украина сопротивляется», — сказал он на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

Боррель отметил, что знает о том, что люди спрашивают, «как долго ещё придется тратить деньги на Украину».

«Но мы пообещали поддерживать Украину», — сказал он, добавив, что Евросоюз намерен помогать Киеву «столько, сколько потребуется».

Как передавало ИА Регнум, ранее Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не пойдет «умирать» за Донбасс, а потому не стоит «пугать людей» неизбежностью военного конфликта. По мнению дипломата, неизбежностью является только поддержка Киева ЕС.

В конце марта Боррель заявил, что ЕС поддерживает Украину исключительно из собственных интересов. Как тогда пояснил глава европейской дипломатии, дело не в поддержке Украины потому, что европейцы любят украинский народ. Это также в интересах США в качестве глобального игрока, добавил он.

Российские власти неоднократно отмечали, что цель Запада — безграничная власть. Как заявлял Владимир Путин, западные элиты не скрывают цели нанести стратегическое поражение России. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что отношения Евросоюза и США, привлекающих сообщество для поддержки Киева, — это отношения гегемона и вассалов.

В ноябре 2023 Лавров заявил, что США являются главным актором, который ставит своей целью дестабилизировать ситуацию в любом регионе мира. Он добавил, что в интересах США дестабилизировать всё и вся.