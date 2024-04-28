Гармиш-Партенкирхен, Германия, 28 апреля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Российского гражданина арестовали в Германии по подозрению в убийстве двух выходцев с Украины. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба полиции федеральной земли Бавария.

Global Look Press/Fotostand / K. Schmitt

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о двух мужчинах, которые получили тяжёлые колото-резаные ранения в торговом центре в городе Мурнау-ам-Штаффельзе. Один из них скончался на месте, второй — позже в больнице. Подозреваемого вскоре задержали по месту жительства неподалёку.

«Подозреваемый является гражданином России. Пострадавшие — граждане Украины в возрасте 23 и 36 лет. Оба проживали в районе Гармиш-Партенкирхен», — говорится в сообщении.

По запросу прокуратуры 57-летний подозреваемый был арестован. Прокуратура и криминальная полиция расследуют преступление, его мотивы пока неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в городе Хоккенхайм в Баден-Вюртемберге нашли мёртвой 27-летнюю украинку, её пятинедельная дочь пропала. Позже водолазы обнаружили в озере тело 51-летней матери украинки. Девочку нашли живой у 43-летней россиянки и 44-летнего немца. Предположительно, они пообещали беженкам с Украины помочь с оформлением документов, а затем убили, чтобы похитить ребёнка.