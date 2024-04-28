Симферополь, 28 апреля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о массовом отравлении спортсменов в Симферополе Республики Крым. Об этом сообщил информационный центр СК РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин также поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву представить доклад о её предварительных и окончательных результатах», — следует из сообщения.

Информационный центр уточнил, что ранее в СМИ появились сообщения об отравлении футболистов двух команд в городе Симферополе.

«26 апреля текущего года у спортсменов, находившихся в тренировочном комплексе «Крымтеплица», выявлены признаки кишечной инфекции. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, один из них госпитализирован», — пояснил центр.

Ранее сообщалось, что из-за массового отравления футболистов в Крыму перенесли два матча. Уточняется, что отравились игроки команд «Таврия» (Симферополь) и «Спарта-КТ» (Молодёжное). О количестве пострадавших не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля стало известно, что в Узбекистане на свадьбе в Бухарской области получили отравление 53 гостя, в их числе 13 детей разного возраста. В местные больницы с жалобами на рвоту, диарею, боли в животе ночью 12 апреля обратились 53 человека. В Бухаре было госпитализировано 16 пострадавших, остальные наблюдались в другом районе.

В Танзании как минимум восемь детей и один взрослый скончались, ещё 78 человек госпитализированы после употребления в пищу мяса морской черепахи.