Мурманск, 28 апреля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В Мурманской области якобы арестовали журналиста Associated Press Сергея Карелина, сообщается на сайте информационного агентства.

AP Сергей Карелин

Отмечается, что журналисту вменяется участие в экстремистском сообществе. По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы.

По данным The Guardian, Карелин имеет двойное гражданство — России и Израиля. До 2022 года он работал оператором Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в России.

Причиной ареста Карелина называют связь с Фондом борьбы с коррупцией (НКО, признанное в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией).

Как сообщало ИА Регнум, ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал сотрудников ФБК и признанных в РФ иноагентами Марию Певчих, Дмитрия Низовцева и Киру Ярмыш. Кроме того, была заочно арестована Анна Бирюкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Глава ФБК Мария Певчих была объявлена в розыск по уголовной статье. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД в декабре 2023 года. По какой именно статье ведётся розыск, министерство не уточняло.

Накануне, 27 апреля, в Москве арестовали продюсера Reuters Константина Габова, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»), сказано в сообщении.