Магас, 28 апреля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. В Ингушетии задержаны участники организованной преступной группы (ОПГ), которые подозреваются в хищении бюджетных средств на сумму свыше миллиарда рублей, сообщила 28 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу в своём Telegram-канале.

ГУ МВД России по СКФО

Указывается, что члены ОПГ специализировались на хищениях денежных средств в особо крупном размере, выделенных из федерального бюджета для реализации государственных мер поддержки семей с детьми. Возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество»), соединённых в одном производстве.

По данным полиции, в состав ОПГ входили сотрудники регионального оператора ипотечного кредитования, жители Ингушетии, а также работники Роскадастра. С 2019 по 2022 год они изготавливали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости, а также изготавливали и предоставляли свидетельства о рождении несуществующих детей, якобы рождённых за пределами России.

По местам жительства и работы членов ОПГ провели 15 обысков. Три фигуранта уголовного дела, включая директора предприятия ипотечного кредитования задержаны. В отношении двух фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьей фигурантки, которая на иждивении имеет семь несовершеннолетних детей, двое из которых являются инвалидами, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России информировали, что в Дагестане задержаны бывшие и действующие сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ» по подозрению в хищении 2,8 млрд рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учёта электроэнергии в Дагестане.

25 апреля Тверской суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову за злоупотребление должностными полномочиями. Она была задержана в апреле прошлого года. Её подозревали в совершении коррупционного преступления — хищении бюджетных средств по госпрограмме «Пушкинская карта» на сумму более 200 млн рублей. Ярилова занимала пост замминистра культуры с 2018 года и через четыре года покинула эту должность по собственному желанию.