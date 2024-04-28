Москва, 28 апреля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. В Москве праздничные гуляния в честь «Пасхального дара» пройдут более чем на 60 локациях, включая традиционные фестивальные площадки, парки и прихрамовые территории. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Владимир Гердо/ТАСС

«Как всегда, «Пасхальный дар» станет фестивалем добра и заботы. Благотворительные организации и волонтеры готовят специальные акции, лекции, мастер-классы, инклюзивные спектакли, уроки добра, выставки и базары. На Тверской площади пройдет благотворительный базар, где можно приобрести сувениры, сделанные подопечными НКО», — отметил мэр Москвы.

Вместе с тем на большинстве площадок предоставят возможность поддержать участников специальной военной операции, отправив им в качестве подарков средства личной гигиены, кондитерские изделия, мужские подарочные наборы, а также открытки.

Как рассказал Собянин, во время гуляний желающие смогут принять участие в акции «Пасхальное дерево добра», в рамках которого на пасхальном дереве повесят яйца, в которых будет находиться QR-код для пожертвований в одну из благотворительных организаций.

Более того, на Цветном бульваре можно будет оказать поддержку проекту «Четвероногий друг» и взять собаку или кошку из приюта.

«На территории храмов фестиваль откроется в пасхальный день, 5 мая. Гостей ждут экскурсии, концерты, а также многочисленные творческие мастерские. Все желающие смогут обучиться звонарскому искусству, создать своими руками памятные пасхальные сувениры и, конечно, послушать концерт колокольного звона. Отдельным действом станет роспись двухметровых пасхальных яиц — ежегодно эта акция привлекает и детей, и взрослых», — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что празднование Пасхи также пройдёт и на 28 парковых территориях, где будет подготовлено более 55 музыкальных выступлений, 80 тематических мастер-классов, театральные программы, а также спортивные активности и праздничные фотозоны.

«На ВДНХ в Музее славянской письменности «Слово» 5 мая запланирована лекция-концерт «Русский народный календарь. Пасха». Гости узнают, почему Пасха считалась главным праздником в русских деревнях, как отмечали это событие и какие песни исполняли», — добавил градоначальник.

Вместе с тем 5 мая с 13:00 до 18:00 на выставке «Россия» пройдёт пасхальный фестиваль в Доме Русской Кухни. Мэр российской столицы уточнил, что команда поваров гастропавильона покажет праздничное кулинарное представление с мастер-классами по приготовлению куличей, праздничных многослойных пирогов, караваев и 12 видов творожной пасхи со вкусами регионов от Камчатки до Арктики.

«В прошлом году участники фестиваля замечательно провели время. Уверен, в этом году он станет не менее ярким событием», — заключил Собянин.

Ранее ИА Регнум рассказало про традиции и обычаи Пасхи.

Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — это главное событие для православных христиан. В 2024 году Пасха будет отмечаться 5 мая. Это праздник является самым большим православным праздником. Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост, который в 2024 году начался 18 марта и закончится 4 мая.

В ночь перед Пасхой верующие приходят в храмы в светлых и праздничных одеждах и ожидают наступающего Пасхального торжества.

Православный священник Сергей Сеньчуков отметил, что в этот день Господь через воскресение из мёртвых победил смерть и избавил людей от рабства греха.

В 2024 году 5 мая все православные христиане соберутся в храмах для молитвы. Все богослужения и церковные обряды в этот праздник особенно торжественны, они проникнуты чувством радости о Воскресшем.

Сеньчуков отметил, что на Пасху нет каких-то специальных запретов, поскольку грешить христианам не положено никогда.