Магнитогорск, Челябинская область, 28 апреля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина о том, что он не смог дозвониться до председателя совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» Виктора Рашникова и поздравить его с победой «Металлурга» в хоккейном Кубке Гагарина, были шуткой, заявил глава комбината 28 апреля.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Виктор Рашников

«Металлург» выиграл решающий матч финальной серии Кубка Гагарина 24 апреля. Днём позже, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, Путин поздравил Рашникова с этой победой, отметив, что накануне не смог до него дозвониться, и предположив, что Рашников в это время отмечал успех команды.

«Это была шутка. Я думаю, что все об этом помнили, потому что вчера был звонок из администрации в пол-одиннадцатого, сказали: «Будьте на телефоне, вам сейчас позвонит президент». Я просидел полчаса, потом позвонили ещё через полчаса, сказали, через час. А потом сказали — переносим на сегодня. Поэтому это была шутка», — рассказал Рашников в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля «Металлург» одержал четвёртую подряд победу над ярославским «Локомотивом» в финальной серии Кубка Гагарина и стал обладателем трофея. Встреча завершилась со счётом 2:1. Во всех четырёх играх магнитогорская команда одержала победы с преимуществом в одну шайбу.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз. Ранее он выигрывал трофей в 2014 и 2016 годах.

Лишь во второй раз в истории турнира одна из команд сумела одержать «сухую» победу в финальной серии. В 2019 году московский ЦСКА со счётом 4:0 переиграл омский клуб «Авангард».