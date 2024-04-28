Москва, 28 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В Самарской области нашли 12-летнего мальчика, который 27 апреля ушёл из дома и не вернулся, сообщила пресс-служба регионального управления МВД на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

ГУ МВД России по Самарской области

В полиции уточнили, что около 16:00 27 апреля он ушёл из дома в селе Борское и не вернулся.

К поискам мальчика подключились волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Самарской области. на их странице во «ВКонтакте» позднее появилось уточнение, что мальчик найден живым. Эту информацию подтвердили и в полиции.

Где он находился всё время до этого, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, в Дагестане на пятый день поисков полицейские нашли 15-летнюю девочку, которая пропала 13 февраля. Подросток успела побывать в нескольких районах региона. Она выехала в Грозный, после чего вновь вернулась в Дербент, где её и нашли полицейские.