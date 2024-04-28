Киев, 28 апреля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России (ВС РФ) ищут слабые места в обороне украинский войск по всему фронту. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Вышка».

Алексей Коновалов/ТАСС

«В ближайшее время направления загорятся везде. Почему? Потому что они подвели большую соответствующую силу, подготовили её и начали вести боевые действия, ища слабости. Нашли слабость конкретно в селе Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР)», — указал он.

По словам бывшего украинского силовика, российские военные специально ищут слабые места в обороне украинцев, чтобы впоследствии наносить удары по прибывающим туда подразделениям ВСУ, которых посылают, чтобы заткнуть бреши в линии защиты. Подобное и произошло в Очеретино, отметил Стариков.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля чешское издание iDNES написало, что украинские военнослужащие раскритиковали своих командиров за провал в районе посёлка Очеретино в ДНР. Один из них пояснил, что его роту «буквально сгноили» там. Отмечается, что украинское командование могло отправить в Очеретино неподготовленное подразделение, поскольку недооценило обстановку в районе населённого пункта.

Военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что для ВСУ ситуация в районе Очеретино безнадёжна. По его словам, украинские военные потеряют позиции в нескольких деревнях около этого населённого пункта. Самым реалистичным исходом для них будет отступление, добавил он.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил 26 апреля, что российская группировка войск «Центр» отразила восемь украинских атак, в том числе в районе Очеретино. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли за сутки до 415 военных.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 22 апреля сообщил журналистам, что украинские военные сбежали с позиций из села Очеретино ДНР. После бегства ВСУ российские войска зашли в населённый пункт, в центре которого подняли флаги РФ.