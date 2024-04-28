Нижний Новгород, 28 апреля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий и двое гитаристов коллектива, задержанные по статье о пропаганде нацистской символики, до суда будут находиться в изоляторе временного содержания Нижнего Новгорода, сообщила директор группы Мария Рунова.

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Судебные заседания, вероятно, состоятся 29 апреля, рассказала Рунова ТАСС.

«Ребят оставляют до суда в изоляторе временного содержания Нижнего Новгорода. Заседания, скорее всего, пройдут уже завтра в одном из судов города», — сказала директор группы.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля полиция Нижегородской области составила в отношении троих участников группы «Коррозия металла» административные протоколы по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики. Музыкантам грозит арест на срок до 15 суток. Вину они не признали.

Сотрудники полиции получили информацию о возможном нарушении и задержали музыкантов в нижегородском клубе «Ненависть». При проведении оперативных мероприятий были также изъяты книги и футболки с запрещённой символикой, отмечалось в сообщении МВД.

Рунова в свою очередь заявляла, что полиция, по-видимому, изъяла не предназначенную к продаже брендированную продукцию, на которой изображены «древнеславянские символы» в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами.