Задержанные музыканты «Коррозии металла» останутся в изоляторе до суда
Задержанные участники группы «Коррозия металла» останутся в изоляторе до суда
Нижний Новгород, 28 апреля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий и двое гитаристов коллектива, задержанные по статье о пропаганде нацистской символики, до суда будут находиться в изоляторе временного содержания Нижнего Новгорода, сообщила директор группы Мария Рунова.
Судебные заседания, вероятно, состоятся 29 апреля, рассказала Рунова ТАСС.
«Ребят оставляют до суда в изоляторе временного содержания Нижнего Новгорода. Заседания, скорее всего, пройдут уже завтра в одном из судов города», — сказала директор группы.
Как передавало ИА Регнум, 27 апреля полиция Нижегородской области составила в отношении троих участников группы «Коррозия металла» административные протоколы по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики. Музыкантам грозит арест на срок до 15 суток. Вину они не признали.
Сотрудники полиции получили информацию о возможном нарушении и задержали музыкантов в нижегородском клубе «Ненависть». При проведении оперативных мероприятий были также изъяты книги и футболки с запрещённой символикой, отмечалось в сообщении МВД.
Рунова в свою очередь заявляла, что полиция, по-видимому, изъяла не предназначенную к продаже брендированную продукцию, на которой изображены «древнеславянские символы» в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами.