Абатский район, Тюменская область, 28 апреля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России выявили протечки в земляной насыпи в Абатском районе Тюменской области. На данный момент ведутся работы по её укреплению, сообщили в МЧС.

Кадр из видео

«В Абатском районе проходит участок федеральной автодороги Р-402 Тюмень — Омск. Специалисты МЧС России в круглосуточном режиме контролируют временные земляные насыпи вдоль трассы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В МЧС отметил, что в случае выявления протечки сотрудники чрезвычайного ведомства укрепляют и устанавливают дополнительные барьерные ограждения для предотвращения сползания грунта и дальнейшего перелива воды.

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В ликвидации протечек задействованы 218 специалистов, 17 единиц техники и семь плавсредств.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля жителей населённых пунктов Абатского района Тюменской области из-за подъёма воды в реке Ишим призвали срочно эвакуироваться из-за угрозы подтопления.

21 апреля из-за разлива паводковых вод в Тюменской области перекрыли участок автомобильной дороги Ишим — Маслянский. С 8-го по 46-й км трассы установили временные дорожные знаки. В ГИБДД рекомендовали водителям сохранять внимание и планировать маршрут движения с учётом ограничений.

В этот же день пресс-служба правительства Тюменской области проинформировала, что уровень воды в реке Ишим у одноимённого города поднялся до 1051 см. За сутки он вырос на 140 см.

На территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья, обстановка постоянно меняется, подчеркнули 22 апреля в МЧС России.