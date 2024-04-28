Москва, 28 апреля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Украинского студента МГУ, арестованного за сбор средств для ВСУ и размещение в интернете информации националистического характера, уведомили о сокращении срока пребывания в стране, сообщил 28 апреля «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Соцсети Сергей Гулько

Арестованный Сергей Гулько должен покинуть территорию России в течение трёх дней, отметил собеседник агентства.

«То обстоятельство, что Гулько С. В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории России и необходимости выехать с территории России в течение трёх дней, не препятствует назначению Гулько С. В. справедливого наказания за совершённое им правонарушение», — пояснил источник.

Соцсети

Как передавало ИА Регнум, Гулько был арестован 26 апреля на 12 суток по административной статье о возбуждении ненависти. Арестованный — гражданин Украины, заявление на получение российского гражданства он не подавал.

Соцсети

По данным правоохранителей, Гулько, студент факультета фундаментальной медицины МГУ, собирал средства для ВСУ, размещал в Сети информацию националистического характера, призывал к нанесению ударов по Москве и искал сведения о возможности вступления в ряды ВСУ на территории Московского региона.

3 апреля Гулько задержали за неповиновение полиции и доставили в Никулинский районный суд Москвы. 26 апреля Тверской районный суд столицы по двум протоколам назначил ему арест ещё на 12 суток.

В апреле 2024 года в Омске правоохранители задержали священнослужителя греко-католической церкви по подозрению в реабилитации нацизма. Задержанный публично демонстрировал на территории прихода икону с изображением пособников нацизма, а также распространял идеи превосходства украинского народа над русским. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений).

Также в апреле оперативники ФСБ задержали в Томской области двух граждан России, перечислявших деньги ВСУ. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.