Киев, 28 апреля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Арестом наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко) киевские власти пытаются запугать граждан, чтобы заставить их перейти в раскольническую церковь. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Вид на Свято-Успенскую Святогорскую лавру

«Арест митрополита Арсения — это очередная попытка запугать жителей прифронтовой зоны, эдакая «профилактика» со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Ему вменяют в вину заявления от осени 2023 года. Выдвижение обвинения через полгода — виток в религиозной войне, рьяно разжигаемой Владимиром Зеленским для дискредитации канонической Украинской православной церкви в глазах православных украинцев. Так киевский режим пытается заставить граждан перейти в раскольническую ПЦУ», — написал он.

Азаров отметил, что этот поступок продемонстрировал — для киевского режима нет ничего святого.

«Зеленский продолжает нападки на душу Украины, православную святыню — Свято-Успенскую Святогорскую лавру», — отметил экс-премьер-министр.

Также Николай Азаров указал, что наместника лавры лишили права изменения меры пресечения.

Он допустил, что арест наместника — это первый шаг в вопросе передачи Святогорской святыни под контроль раскольнической ПЦУ.

«С болью в сердце думаю о таком сценарии развития событий», — заключил бывший премьер.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля Союз православных журналистов сообщил об аресте сотрудниками СБУ наместника Святогорской лавры Арсения. Также в лавре, расположенной на временно оккупированной Киевом части территории Донецкой Народной Республики (ДНР), прошли обыски. Митрополита Арсения задержали и повезли в Славянск на допрос, уточнили журналисты.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что на Украине арест митрополита Арсения провели по надуманным основаниям. Это решение киевских властей является очередной карательной мерой против публичных спикеров Украинской православной церкви (УПЦ), отметил он.

Патриарх напомнил, что накануне церковного праздника 23 сентября 2023 года сотрудники СБУ расставили блокпосты на дороге в монастырь и устроили тотальную проверку документов сотен верующих, которые стремились посетить обитель. При этом сотрудники СБУ и местных военизированных соединений незаконно собирали личные данные паломников, а также фотографировали каждого из них. Тогда митрополит Святогорский Арсений подчеркнул дискриминационный характер проверок, указав, что массовые паломничества иных религиозных конфессий на Украине совершались без препятствий со стороны украинских спецслужб. Это упоминание не причинило никакого ущерба Вооружённым силам Украины (ВСУ) и было вызвано созданием препятствия верующим в посещении богослужений, подчеркнул патриарх.