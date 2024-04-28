Улан-Удэ, 28 апреля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Бродячие собаки напали на девочку-подростка в селе Сотниково под Улан-Удэ, на помощь ей пришёл сторож близлежащего предприятия. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба управления МВД по Бурятии.

Кадр из видео Пойманный алабай

Накануне две собаки породы алабай набросились на 13-летнюю девочку на улице Промышленной. На попавших в Сеть кадрах видно, как одна из собак вцепилась в ребёнка и повалила на землю, к ней подбежала вторая.

Собак отогнал мужчина, как отметили в полиции — с риском для своего здоровья. Отдел МВД России по Иволгинскому району наградит гражданина за смелось и неравнодушие.

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Полицейские выяснили, что собаки бродячие. Специалисты по отлову изловили одну из них в тот же день.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Тюмени бродячая собака погналась за шестилетним мальчиком. Он выскочил на проезжую часть и попал под машину, получив травму ноги.

В Омске случайный прохожий спас ребёнка, на которого стая собак напала по дороге в школу. Инцидент попал на видео.