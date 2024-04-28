Астана, 28 апреля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Информация о передаче списанных казахстанских военных самолётов на нужды ВСУ не соответствует действительности, сообщается на сайте государственного предприятия «Казспецэкспорт».

United Aircraft Corporation/Global Look Press

Отмечается, что торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации были проведены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц Казахстана, которые имеют соответствующие лицензии.

«Иностранные компании к торгам не допускались», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что процесс утилизации военной техники полностью контролируется балансодержателями. В соответствии с договорами все самолёты, узлы и агрегаты к ним будут утилизированы на территории балансодержателей такими методами, которые исключают восстановление в первоначальное состояние.

Как передавало ИА Регнум, ранее в соцсетях появилась информация, что человек, пожелавший остаться неизвестным, якобы купил в Казахстане списанные военные самолёты для передачи их ВСУ на запчасти.

В марте появились сообщения о переговорах «Укрспецэкспорта» с Казахстаном по поводу закупок изделий российской оборонной промышленности для нужд ВСУ. Речь шла, в частности, о комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолётов Су-24 и МиГ-29.

Министерство обороны Казахстана заявило, что таких переговоров с украинской стороной нет, в стране с 2022 года действует запрет на экспорт вооружений. При этом эксперты отметили, что стремление многих стран, в том числе формально дружественных России, получить выгоду от её конфликта с Западом закономерно и неизбежно.