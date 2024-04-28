Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. В Цимлянском районе Ростовской области мужчина застрелил 17-летнюю студентку. Возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Global Look Press/IMAGO/rolf kremming

«Прокуратурой организована проверка обстоятельств гибели несовершеннолетней девушки в Цимлянском районе. По указанному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взят прокуратурой на контроль», — следует из сообщения.

В посте отмечается, что убийство произошло в ночь на 27 апреля.

Следственный комитет региона сообщил, что обвиняемый, находясь на грунтовой дороге рядом с сельскохозяйственным полем, расстрелял проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая.

«С полученными огнестрельными ранениями несовершеннолетняя была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась», — уточнило ведомство.

Также в СК добавили, что подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Дальнегорске Приморского края полиция задержала четырёх участников перестрелки, в которой пострадали три человека. В результате конфликта огнестрельные ранения получили трое мужчин, их госпитализировали.

В США, в штате Теннесси, как минимум два человека погибли, ещё 14 пострадали в результате стрельбы на вечеринке в городе Мемфисе. По предварительным данным, инцидент произошёл на уличной вечеринке, проведение которой не было санкционировано властями. Всего на мероприятии присутствовало около 300 человек.