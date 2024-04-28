Москва, 28 апреля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский является «специфическим лидером специфического государства», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Roman Koksarov/AP/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

По его словам, киевский режим не жалеет своих граждан, это трагедия для народа.

«Специфический президент специфического режима. Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, это трагедия для страны», — сказал Песков в разговоре с Павлом Зарубиным, фрагмент 28 апреля опубликован в Telegram-канале журналиста.

Представитель Кремля выразил мнение, что легитимность Зеленского скоро будет поставлена под сомнение.

«И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе на Украине, поставят под сомнение его легитимность», — подчеркнул Песков.

Россия же должна продолжить специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и выполнить поставленные задачи, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля Песков заявил, что СВО продолжается и её цели не изменились, несмотря на то, что фактически являющийся стороной конфликта Запад постоянно меняет и расширяет модальности участия в нём.

При этом президент России Владимир Путин 11 апреля в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. Глава государства напомнил, что это украинская сторона весной 2022 года отказалась от стамбульских соглашений под давлением Запада.

По мнению аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха. Он считает, что киевский режим ожидает скорый коллапс.