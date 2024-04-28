Мурманск, 28 апреля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Журналист Сергей Карелин, сотрудничавший с агентством Associated Press, арестован в Мурманской области. Сообщение об этом опубликовано 28 апреля на сайте AP.

AP

Карелину инкриминируют участие в экстремистском сообществе, его поместили под стражу на два месяца по решению суда. Обвинения журналист отвергает, говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Карелина арестовали за связь с ФБК (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ; НКО, признанное в РФ иностранным агентом). Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля в Москве арестовали продюсера Reuters Константина Габова за участие в экстремистском сообществе. По данным суда, он помогал готовить контент для YouTube-канала, связанного с блогером Алексеем Навальным (внесён в перечень террористов и экстремистов).

В Хабаровске 26 апреля задержали журналиста Forbes Сергея Мингазова. Его обвиняют в распространении фейков о Вооружённых силах России (ВС РФ). Суд отправил Мингазова под домашний арест.