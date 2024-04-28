Москва, 28 апреля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Анастасия Махмудова, предполагаемая дочь одного из богатейших бизнесменов России и президента УГМК Искандара Махмудова, попала в аварию на трассе М-1 «Беларусь». Девушка получила травмы головы. В мае 2023 Анастасия также попадала в аварию в том же районе. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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Поздно вечером 21 апреля в Клинический госпиталь Лапино обратилась 21-летняя Анастасия Махмудова, которую СМИ называют дочерью миллиардера Искандара Махмудова. Врачи осмотрели пациентку и выявили у неё черепно-мозговую травму. Она рассказала медикам, что попала в аварию.

«В госпиталь обратилась 21-летняя девушка с диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. По словам пациентки, она получила травму в ДТП в Подмосковье на трассе М-1, недалеко от пункта взимания платы за проезд», — рассказал собеседник агентства. Сама Анастасия на вопросы журналистов ИА Регнум отвечать не стала.

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О травмах девушки медики передали информацию в правоохранительные органы. Сейчас полиция разбирается, о какой аварии идёт речь. В мае 2023 года Анастасия, по данным СМИ, уже попадала в аварию в Подмосковье, в районе села Петрово-Дальнее. Машина, в которой находилась девушка, не вписалась в поворот и завалилась на бок. В результате ДТП девушка получила травмы головы: сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Искандар Кахрамонович Махмудов родился 5 декабря 1963 года. Он основатель и президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и один из богатейших бизнесменов России. В 2023 году его состояние оценивали в 7,3 млрд долларов, с этими показателями он занял в рейтинге журнала Forbes 21-е место. У миллиардера есть 36-летний сын Джахангир Махмудов, которого называют единственным наследником империи отца. С 2019 года Джахангир является директором по трансформации УГМК. Компания является первым в России и девятым в мире по величине производителем меди.

По данным СМИ, у Искандара Махмудова, помимо сына, есть две дочери. Одну из них зовут Яна, она начальник отдела корпоративных отношений АО «Уголь-Транс», который входит в УГМК, которым владеет Махмудов-старший. Вторая предполагаемая дочь миллиардера не скрывает связь с сестрой Яной Махмудовой. Они публикуют в соцсетях совместные фотографии из поездок во Францию. 21-летняя Анастасия Махмудова проживает в деревне Рождественно в Одинцовском районе. Мать Анастасии Махмудовой зовут Галина, многие знакомые называют её Галиной Махмудовой.