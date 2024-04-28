Тюмень, 28 апреля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. На федеральной трассе Р-402 Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области образовались километровые пробки из-за возведения дополнительной насыпи для защиты дороги от половодья на реке Ишим, сообщает 28 апреля правительство Тюменской области.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Движение на участке с 353-го по 363-й километр осуществляется в реверсивном режиме, зона реверса будет увеличена по километражу… Скопились пробки длиной несколько километров», — говорится в Telegram-канале регионального правительства.

В прикреплённом видеоролике видно, что в очереди на проезд участка дороги стоит преимущественно грузовой транспорт.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885255" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, девять населённых пунктов Абатского района оказались отрезаны паводком от большой земли. Пик наблюдается в Тушнолобовском сельском поселении.

21 апреля из-за разлива паводковых вод в Тюменской области перекрыли участок автомобильной дороги Ишим — Маслянский. С 8-го по 46-й км трассы установили временные дорожные знаки.

22 апреля глава Абатского муниципального района Игорь Васильев сообщил, что жителям населённых пунктов района необходимо срочно эвакуироваться из-за подъёма воды в реке Ишим и угрозы подтопления.

24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин заявил, что регионом, где сложилась наиболее сложная ситуация, является Оренбургская область. Также глава государства поручил отменить перечень имущества, за которое положены компенсации после ЧС, и выплачивать средства за любые утраченные вещи.