Москва, 28 апреля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Для того чтобы переговорный процесс по ситуации вокруг Приднестровья вышел из тупика, власти Молдавии должны пересмотреть свою политику по данному вопросу, заявила 28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Артем Кулекин/РИА Новости

Она напомнила, что ровно 30 лет назад руководители Молдавии и Приднестровья подписали совместное заявление, которое дало старт переговорному процессу.

Сейчас этот процесс находится в кризисе по вине Кишинёва, который нарушает договорённости и пытается оказывать на Тирасполь экономическое и иное давление, сказала Захарова.

«Нынешний тупик в приднестровском урегулировании объясняется упорным нежеланием Кишинёва позитивно реагировать на неоднократные призывы Тирасполя начать переговоры о принципах всеобъемлющего урегулирования на Днестре. Очевидно, что без пересмотра молдавской стороной такой линии ожидать подвижек в процессе приднестровского урегулирования не приходится», — цитирует своего официального представителя пресс-служба МИД.

Россия на нынешнем этапе видит свою задачу в поддержании мира и стабильности на Днестре, выступает за нормализацию диалога между Кишинёвом и Тирасполем и соблюдение достигнутых договорённостей, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за исходящих от Молдавии угроз экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера.

Кишинёв отказывается от переговоров по приднестровскому урегулированию, договорённости нарушаются или игнорируются, и переговорный процесс искусственно загнан в стагнацию, отмечалось в заявлении, принятом депутатами Приднестровья всех уровней.

Россия не исключает, что Молдавия рассчитывает на военное решение проблемы Приднестровья, хотя такая попытка была бы безрассудной, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.