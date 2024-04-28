Москва, 28 апреля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Россия не станет разменивать новые регионы на замороженные в Европе активы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Ранее в статье американской газеты The Wall Street Journal говорилось, что замороженные активы должны остаться в неприкосновенности для дальнейшего использования их в качестве рычага на переговорах с Россией, в том числе для того, чтобы Москва уступила Киеву новые регионы.

Захарова в свою очередь отметила, что «активы на территории не меняются».

«Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все», — написала дипломат в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы.

Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, и восстанавливать её придётся десятилетиями, подчеркнул Песков. Иностранные инвесторы, в том числе иностранные государства, будут после такого возможного решения «десять раз думать», перед тем как вкладывать деньги на Западе, отметил он.

Россия в случае принятия Западом такого решения будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, отметил Песков. Также он напомнил, что в России тоже есть западные средства.

Запад хочет украсть у России её средства и имущество, и на это необходимо отвечать, РФ должна возмещать убытки, которые страна несёт в результате незаконных действий других государств, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог Никита Ляховецкий.