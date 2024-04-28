Рим, 28 апреля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. У Италии нет причин быть против новых санкций ЕС в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто-Фратин в интервью порталу Politico.

Николай Михальченко/ТАСС

«Италия сейчас в состоянии вообще обойтись без российского газа. Мы диверсифицировали, у нас есть различные источники и терминалы регазификации, поэтому у нас достаточно поставок, чтобы расслабиться», — заявил он.

По словам министра, у Италии, таким образом, нет причин противостоять процессу новых санкций.

Как передавало ИА Регнум, Европейский союз намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на реэкспорт через европейские порты в третьи страны российского СПГ. При этом ЕС не намерен запрещать государствам-участникам закупать продукцию для использования на своей территории, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС, заявил, что Россия будет искать пути преодоления недобросовестной конкуренции на фоне продолжающихся попыток западных стран вытеснить её с энергетических рынков. Он добавил, что переход на дорогие рынки выгоден для США и ряда других стран. Для конечных потребителей, в том числе для европейской промышленности, это будет означать более дорогой газ.