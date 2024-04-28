Тосно, Ленинградская область, 28 апреля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. В Ленинградской области на трассе М-11 произошло массовое ДТП. В результате аварии пострадали семь человек, сообщил пресс-центр аварийно-спасательной службы региона.

Аварийно-спасательная служба ЛО

В службе уточнили, что ДТП произошло на 592–593-м километре трассы М-11 утром 28 апреля, столкнулись сразу шесть автотранспортных средств.

Пресс-центр отметил, что все семеро пострадавших отказались от медицинской помощи. Спасатели города Тосно провели отключение аккумуляторов (АКБ) машин.

Аварийно-спасательная служба ЛО

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Зеленоградском административном округе Москвы девушка забралась в чужую «Газель», завела двигатель и въехала в толпу прохожих. Находившуюся на тротуаре пострадавшую 1995 года рождения госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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