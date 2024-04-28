Киев, 28 апреля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Двое украинских мужчин утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию, сообщает украинская госпогранслужба в Telegram-канале.

ДПСУ

«Пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тела нашли накануне вечером, во время патрулирования украинско-румынской границы. «Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тела из воды удалось только на утро.

«В настоящее время личности погибших устанавливаются», — добавили там.

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Как передавало ИА Регнум, с февраля 2022 года на Украине объявили мобилизацию. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, стали вручать повестки в местах скопления людей и вылавливать потенциальных бойцов в общественном транспорте, а также на улицах.

В конце марта 2024 года погранслужба Украины задержала четверых мужчин, пытавшихся пересечь границу с Венгрией по реке Тиса на лодке. По данным ведомства, за организацию «тура» каждый из задержанных должен был заплатить от 4 до 5 тыс. долларов.

В этом же месяце на границе Украины и Молдавии пограничники поймали в реке Турунчук 22-летнего одессита. Он планировал переплыть ещё и реку Днестр, но застрял на первом водном препятствии. О случившемся украинским пограничникам рассказал местный житель. После осмотра медики констатировали у одессита переохлаждение тяжёлой степени и обморожение конечностей.