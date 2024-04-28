Барнаул, 28 апреля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Мужчина сбросил ребёнка с высоты второго этажа на железнодорожном вокзале в Барнауле, после чего попал под проходящий поезд. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Наталья Чернохатова/ТАСС

Находясь на втором этаже в здании вокзала, мужчина бросил вниз свою малолетнюю дочь. Затем он выбежал на перрон и направился в сторону остановочного пункта 229-й км, где упал под проходящий поезд.

И девочку, и мужчину, получивших травмы, увезли в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Девочке на вид было не более двух лет, она сильно ударилась при падении на бетонную поверхность, сообщает со ссылкой на очевидцев издание NGS22.RU.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале житель Кировского района Казани выбросил из окна квартиры на пятом этаже свою дочь. Перед этим он стоял у открытого окна и кричал, что сбросит вниз двоих детей. Мужчину увидел проезжавший мимо водитель грузовика. Он попытался отговорить его и влез на козырёк подъезда. Летевшую вниз девочку водитель поймал и вместе с ней упал в сугроб. Передав ребёнка прохожим, он поднялся в квартиру и забрал второго ребёнка. Отца задержали прибывшие на место полицейские.

В январе в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который выбросил годовалую дочь из окна в ходе ссоры с женой. Ребёнок погиб, его тело нашли через несколько дней в сугробе возле подъезда.