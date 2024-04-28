Москва, 28 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Жители Москвы и Московской области могли наблюдать солнечное гало утром 28 апреля. Видеокадры и фотографии атмосферного явления опубликовали пользователи в соцсетях.

Кадр из видео

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Как отмечают специалисты, гало — это симметрично располагающийся вокруг солнца круг, возникающий во время появления тонких перистых облаков, которые, в свою очередь, являются признаком поступления на высотах тёплых масс воздуха, что обычно связано с переходом к облачной погоде.

Часто гало возникает зимой. Так, в начале января ИА Регнум передавало о появлении в небе над Москвой зимней радуги— редкого атмосферного явление. Оно возникло из-за преломления света в «ледяных иглах».

Как пояснил тогда синоптик Евгений Тишковец, «ледяные иглы» — это твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе, образующиеся в очень холодную погоду. Для человека они не опасны, ими невозможно порезаться или уколоться, уточнил он.

Перед этим в Московской области, где температура воздуха 2 января опустилась до минус 19 градусов, в небе появилось оптическое явление вокруг Солнца, которое называется эффект гало. Эффект гало представляет собой светящееся кольцо вокруг Солнца, его ещё называют «три Солнца».

Учёные различают разные типы таких свечений, но все они вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 километров. Отражаемый и преломляемый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.