Москва, 28 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Подъёму московского футбольного клуба «Спартак» поспособствовал его вратарь Александр Максименко. Об этом заявил бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.

Сергей Савостьянов/ТАСС Вратарь Александр Максименко

«Будем считать, что подъём «красно‑белых» связан с игроком Максименко», — рассказал Нигматуллин «Матч ТВ».

Он пояснил, что вратарь команды подошёл к весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) в прекрасной форме.

«То, что «Спартак» пропустил в последних трёх матчах всего один мяч, да ещё и при смене тренера… Мы не знаем, кто от кого зависим, но всегда берём за основу, что вратарь — это половина команды», — отметил Нигматуллин.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля в Ростове-на-Дону московский футбольный клуб «Спартак» в мачте 25-го тура Мир РПЛ сезона-2023/24 разгромил «Ростов» со счетом 5:1.

14 апреля «Спартак» официально сообщил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Причины решения не сообщались.

Также стало известно, что капитан «Спартака» Георгий Джикия получил повреждение. Полузащитник команды Виктор Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Кроме того, хавбек Даниил Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжёлой травмы.