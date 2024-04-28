Москва, 28 апреля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Число подтопленных паводком жилых домов в России за сутки снизилось почти на 760 (до 10 343). Об этом сообщили оперативные службы.

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По их данным, на утро 28 апреля подтопленными остаются 10 343 жилых дома в 143 населённых пунктах и 169 садовых товариществах. Это меньше на 757 по сравнению с предыдущим днём.

Подтопленными также остаются 26 767 приусадебных участков, 59 низководных мостов и 91 участок автодорог.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что региональная комиссия по оценке жилья признала подлежащими сносу 1745 затопленных домов.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту России Владимиру Путину, что гидрологическая обстановка в регионе стабилизировалась, уровень воды в реках снижается.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на небольшой процент заявителей, получивших выплаты в пострадавших от паводков регионах, и призвал наладить работу с людьми.

Кроме того, президент пояснил, что работу с заявлениями людей, пострадавших от паводков, необходимо наладить таким образом, чтобы они понимали, на какую помощь вправе рассчитывать.

Глава государства обратил внимание, что в Оренбургской области число принятых заявлений примерно в десять раз больше числа граждан, получивших выплаты.

В ходе совещания по ликвидации последствий паводков глава МЧС Александр Куренков доложил главе государства, что в Оренбургской области выплаты получили 46 тыс. человек из более чем 400 тыс. подавших заявления. В Курганской области из 15 тыс. заявителей получили выплаты 1,5 тыс. человек, а в Тюменской области 87 семей при 320, подавших заявки.