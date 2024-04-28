Москва, 28 апреля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. В лесном массиве вблизи посёлка Кокошкино в Новой Москве обнаружены скелетированные останки человека, сообщила 28 апреля пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Прокуратура Москвы

«Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, будет контролировать прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.

22 марта источник ИА Регнум сообщил, что из реки Незнайки в Новой Москве был выловлен скелетированный труп женщины. Останки обнаружили в реке в деревне Шарапово в Марушкинском поселении. Подробности случившегося неизвестны.

В начале ноября 2023 года в подмосковном Серпухове мальчик обнаружил неподалеку от школы, у заброшенной железнодорожной ветки, скелет с документами на имя рецидивиста. Школьник увидел на земле человеческий череп, а рядом лежали рюкзак, одежда и полуистлевшие кости. Прибывшие на место полицейские достали из рюкзака банковские карты и медицинские документы на имя Сергея С. Выяснилось по документам, что человек неоднократно судим за мошенничество и незаконный оборот наркотиков и находился в федеральном розыске за уклонение от принудительных работ.