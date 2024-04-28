Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Мать задержанного 17-летнего самбиста Богдана Шеховцова Елена рассказала ИА Регнум, что родные дяди её сына принимали участи в спецоперации на стороне России и погибли. Женщина уточнила, что вся её семья поддерживает Россию, и она не знает, почему её сын избивал людей и снимал это на камеру, а также, зачем он «зиговал» на Красной площади.

Соцсети Богдан Шеховцов

Уроженца Украины и бывшего чемпиона России по самбо Богдана Шеховцова задержали за то, что он нападал на жителей города и выкладывал видеозаписи избиений и издевательств в интернет. Правоохранители также установили, что задержанный подросток может быть связан с так называемыми «наркошопами», для которых он силой выбивал деньги из должников. Решается вопрос о привлечении Шеховцова по статье 228 УК РФ о приобретении, хранении, перевозке наркотических средств. Если последнее полицейским ещё предстоит доказать, то доказательства приверженности Шеховцова нацистским взглядам он сам разбросал по своим соцсетям. В своих аккаунтах Богдан часто встречается с поднятой вверх рукой, символизирующей нацистское приветствие времён Третьего рейха. 17-летний подросток даже хвалится своей безнаказанностью, подписывая такие посты «кому еще не слабо зигануть на Красной площади».

Оказалось, что семья Шеховцова родом из Луганска, где людей с такими взглядами отыскать очень сложно. Мать Богдана Елена рассказала ИА Регнум, что не понимает поведения сына, потому что оно идёт вразрез со взглядами всей семьи.

«У нас вся семья за Россию. Мои братья погибли на СВО. Они воевали за Россию. Я не понимаю, откуда это в нём», — сообщила Елена.

Скриншот страницы Богдана Шеховцова

Тренер Богдана в таганрогской спортивной школе Юрий Сухань рассказал ИА Регнум, что Шеховцов должен быть наказан сильнее, чем обычный человек. По словам Юрия, профессиональный спортсмен-боец не имеет права применять свою силу ради забавы, поэтому избивавший беззащитных людей Шеховцов должен понести более суровое наказание.

«Я всегда ребятам объяснял, что самый лучший бой тот, который не состоялся. Будет справедливо, если его накажут сильней, чем человека, который не был бы профессиональным спортсменом. Кто ему разрешил применять свой вид спорта на улице? Для этого есть спортзал. Нужен закон, который будет регламентировать поведение спортсмена на улице более суровым наказанием. То есть если жизни спортсмена, его близким или его имуществу ничего не угрожает, он не имеет права применять свои навыки спортивные», — заявил Юрий Сухань.

Также тренер добавил, что Богдан перестал появляться на тренировках год назад, мальчишки рассказали педагогу, что Шеховцов связался с какой-то компанией и стал подрабатывать где-то охранником.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 17-летний Богдан Шеховцов — бывший чемпион России по самбо. Этот титул он получал три года подряд, выступая за команду Таганрога Ростовской области. Недавно на молодого человека обратили внимание по другому поводу. Спортсмен участвовал в нападениях на людей в Ростовской области. Оказалось, что Богдан Шеховцов создал и возглавил банду националистов, которые избивали людей по всей Ростовской области.

Свои нападения участники коллектива снимали на видео, этот контент они размещали в Telegram-канале. А после видео с избиениями и пытками распространялись в группах в социальных сетях. На многочисленных записях видно, как Богдан и его подельники бьют людей, ломают им пальцы, употребляют наркотики, ходят по городу в состоянии опьянения и стреляют в воздух. На видео обратили внимание обеспокоенные местные жители, которые боялись выходить на улицы, после записями заинтересовались и правоохранители. Следственный комитет инициировал проверку по факту нападений, было возбуждено уголовное дело. После чего Богдан Шеховцов был объявлен в розыск и через несколько часов задержан.

Соцсети

Молодой человек записал видеообращение с извинениями перед всеми, кто пострадал от его рук и его подельников. На данном видео Шеховцов стоит на коленях в нижнем белье, за его спиной находятся сотрудники полиции, руки молодого человека закованы в наручники. На лице видны следы крови. На видео он говорит о том, что приехал в Россию с Украины, признаёт свою вину: «Приношу свои извинения перед всеми гражданами РФ, которые пострадали от меня или от моих злостных деяний. Я признаю всем сердцем и всей душой, что я такие вещи исполнял. Справедливость произошла, я был наказан. Слава России!».

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Но одними извинениями спортсмен не обойдётся, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ), ему может грозить до семи лет лишения свободы. Также его проверяют на возможную причастность к другим преступлениям. По предварительным данным, количество пострадавших может превышать 50 человек. 27 апреля суд принял решение о заключении Богдана под стражу. Он проведёт в СИЗО два месяца, следствие по делу продолжается.

Отмечается, что 17-летний спортсмен избивал людей из хулиганских побуждений. Изучив социальные сети молодого человека, правоохранители обнаружили демонстрацию нацистских символов. Богдан Шеховцов публиковал фотографии, на которых демонстрировал нацистское приветствие вблизи Красной площади в Москве. Подписи к фотографиям подчёркивали его взгляды: «Кому ещё не слабо зигануть на Красной площади?» — спрашивал парень своих подписчиков. Кроме того, в его канале много фотографий, на которых изображены молодые мужчины в окровавленной одежде с оружием в руках.

Известно, что Богдан Шеховцов был гражданином Украины и российский паспорт получил совсем недавно. Он переехал в Россию в 2012 году.