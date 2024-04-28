Москва, 28 апреля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс перешёл все границы дипломатического этикета, опубликовав в социальной сети пост с намёком на возможную атаку на Крымский мост. Об этом 28 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс

Линкявичюс опубликовал в соцсети коллаж, на котором был изображён мост и фотография пуска ракеты. В комментариях к публикации он посоветовал желающим сфотографироваться на фоне моста, пока «ещё есть время».

Скриншот поста литовского дипломата Линкявичюса в соцсети X

Мезюхо отметил, что эта публикация является нарушением дипломатического этикета. Подобные сообщения можно сравнить с объявлением войны Российской Федерации. Они также нарушают основные нормы международного права.

По его мнению, это не последнее подобное послание на фоне поставок Западом дальнобойных ракет Украине. Такие сообщения будоражат умы западных экспертов и дипломатов и не позволяют им оставаться в рамках дипломатического статуса.

«Сегодня мы живём в эпоху постправды, когда западным СМИ, представителям дипломатического корпуса, экспертного сообщества можно всё. На дипломатическом уровне Россия должна реагировать на такие заявления, вплоть до ограничения деятельности соответствующих дипломатических миссий на территории Российской Федерации», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал поступок посла, заявив, что литовские власти пожалеют о всех своих оплошностях.

Российский дипломат напомнил, что ранее нынешний глава МИД Польши Радослав Сикорский сначала опубликовал, а потом трусливо удалил «печально известный твит» о диверсии на газопроводах «Северный поток». Его пример, предположил Полянский, и вдохновляет «раболепных прибалтийских американских болонок».

По мнению постоянного представителя Республики Крым при президенте России, вице-премьера регионального правительства Георгия Мурадова, поставленные Украине американские дальнобойные ракеты ATACMS несут угрозу Крымскому мосту и городам полуострова. Он добавил, что не сомневается в надёжности российской системы ПВО, но новая угроза очевидна.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля в интервью немецкому изданию Bild рассказал о новых планах по подготовке контрнаступления украинских войск. По его словам, бойцы ВСУ будут пытаться разрушить Крымский мост и бить по российской инфраструктуре, которую он назвал «военной целью».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад никак не отреагировал на заявленные киевскими властями планы о возможности новой атаки на Крымский мост. Дипломат также задалась вопросом о том, как бы ощущали себя западные общественность, официальные структуры и спецслужбы, если бы военные эксперты третьих стран вели публичное обсуждение, например, подрывов мостов в Германии, Португалии или тоннеля под Ла-Маншем на страницах крупных западных СМИ.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что намёк посла Литвы в Швеции и бывшего главы литовского МИД Линаса Линкявичюса на новый удар по Крымскому мосту является болезненным восприятием современных проблем и шизофренией.

The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Киев тайно получил от Вашингтона свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS и уже начал использовать их против России. Передача была одобрена президентом США Джозефом Байденом ещё в середине февраля. ATACMS были включены в мартовский пакет помощи на 300 млн долларов. Также в него вошла новая партия кассетных модификаций этих систем.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что Вооружённые силы России на Украине заглушат дальнобойные ракеты ATACMS, которые Вашингтон передал Киеву, поэтому украинские военные не добьются никаких успехов, используя их.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, отметил российский лидер.