Москва, 28 апреля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Решение закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией дорого обходится Финляндии. Экономика страны стагнирует, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 28 апреля в Telegram-канале.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/ТАСС

По его словам, негативные последствия закрытия КПП были очевидны с самого начала, так как восточные регионы Финляндии процветали благодаря экономическому сотрудничеству с Россией.

«Но руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться. Туристический поток остановился, бизнес закрывается, экономику угробили собственными руками», — написал Володин.

Он добавил, что в стране пустеют и начинают исчезать муниципалитеты. Общину Виролахти, например, хотят объединить с городом Хамина из-за недостатка средств.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег, чтобы помочь пограничным с Россией регионам страны. Они якобы пострадали из-за действий Москвы, хотя решение о закрытии российско-финской границы Хельсинки принял в одностороннем порядке.

Днём ранее, во время осмотра закрытой границы с Россией совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, финский премьер отказался обсудить тему её открытия с представителями русскоязычного населения региона.

В конце 2023 года Финляндия начала закрывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. В декабре остановилась работа двух последних КПП. Официально решение объясняли «наплывом беженцев» из стран Ближнего Востока и Африки и обвинениями в адрес Москвы, при этом Финляндия не сообщала, почему государственная погранслужба пропускала мигрантов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что финская сторона так отгораживает себя не только от России, но и от мирового большинства, а действия Хельсинки портят жизнь самим финнам. Москва пытается обсудить с Хельсинки этот вопрос, но Финляндия избегает контактов с Россией, добавила она.