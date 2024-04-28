Москва, 28 апреля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. С украинской стороны на фронтах нарастает паника, важно сохранить эту динамику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

По его словам, с украинской стороны на фронтах нарастает паника.

«У нас у всех друзья наши давние, родственники друзей и так далее, они воюют на фронте. Кто-то из них приезжает в отпуск и рассказывает, кто-то из них делится по телефону и в письмах. И эта информация прямо из первых рук. Там (на Украине. — Прим. ред.), с той стороны растёт паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения (СВО. — Прим. ред.)», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

При этом Песков добавил, что Запад и Украина будут «тестировать Россию на слабо», поэтому РФ важно не проявлять слабость.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля Песков заявил, что СВО продолжается и её цели не изменились, несмотря на то, что фактически являющийся стороной конфликта Запад постоянно меняет и расширяет модальности участия в нём.

При этом президент России Владимир Путин 11 апреля в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. Глава государства напомнил, что это украинская сторона весной 2022 года отказалась от стамбульских соглашений под давлением Запада.

По мнению аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха. Он считает, что киевский режим ожидает скорый коллапс.

По его мнению, базовая подготовка, предлагаемая в ВСУ, уже доказала свою неэффективность и неспособность подготовить настоящих военных.

В 2023 году ВСУ в ходе так называемого летнего контрнаступа потеряли более 166 тысяч военных. Также украинская армия лишилась 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолётов, привёл данные 11 апреля высокопоставленный источник в Минобороны России.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector отметил, что киевский режим Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.

В конце февраля британский эксперт Хусейн Алиев заявил, что отказ Киева от переговоров с Москвой приведёт к новым территориальным потерям Украины. По его оценке, от киевского режима освободят весь Донбасс, а также юг Украины.