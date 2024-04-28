Симферополь, 28 апреля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту утром 28 апреля ожидают порядка 700 автомобилей, сообщает Telegram-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Юрий Березнюк/ТАСС

Так, по состоянию на 10:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 605 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.

В очереди со стороны Керчи находится 93 транспортных средства.

Как сообщало ИА Регнум, движение по Крымскому мосту и через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма 26 апреля было временно остановлено.

Ранее о временной остановке движения по Крымскому мосту сообщалось 25 апреля утром. Перекрывали движение на мосту и ночью 24 апреля.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов заявлял, что США, выделяя помощь Киеву, по сути, финансируют террористическую деятельность, поскольку украинские боевики вполне могут попытаться нанести удар американскими ракетами ATACMS по Крымскому мосту.