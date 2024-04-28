Киев, 28 апреля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Около 18% самоубийств в Вооружённых силах Украины (ВСУ) произошли на почве игровой зависимости и появившихся из-за неё финансовых проблем. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Леонов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Почти 18% суицидальных случаев в ВСУ было совершено военнослужащими, которые имели игровую зависимость и приобрели значительные финансовые задолженности», — рассказал он в эфире телеканала «Мы — Украина».

Украинский парламентарий назвал этот показатель ужасным.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что большая доля украинских военнослужащих страдают лудоманией — зависимостью от азартных игр. Он отметил, что зависимость негативно влияет на их моральное состояние. По словам Гончаренко, проблемы с казино или ставками в букмекерских конторах есть у девяти из десяти украинских военных на фронте.

Кроме того, аэроразведчик 59-й бригады ВСУ Павел Петриченко в соцсети написал, что в рядах украинской армии началась эпидемия игромании. По его словам, виноваты в этом те, кто запустил бесконтрольный рынок онлайн-казино.

Сапёр ВСУ Николай Санько назвал долги в онлайн-казино главным мотивом для принятия решения о сдаче в плен. Он рассказал, что лудомания превратилась в настоящую эпидемию в рядах украинских войск.

19 апреля на сайте офиса главы киевского режима Владимира Зеленского был опубликован подписанный им указ, ограничивающий на Украине работу онлайн-казино.