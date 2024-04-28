Оттава, 28 апреля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Взятие Часова Яра под контроль России сделает его плацдармом для наступлений в сторону других направлений, передаёт канадская радиовещательная корпорация CBC.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Если России удастся взять город под свой контроль, он превратится в плацдарм для атак на несколько других городов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о Константиновке и Дружковке на западе, а также Краматорске и Славянске на севере.

Указанные населённые пункты составляют костяк обороны ВСУ в Донецкой Народной Республике, отметил обозреватель.

«(Освобождение) Часова Яра откроет российским силам прямой путь для продвижения к так называемым городам-крепостям в Донбассе», — заключил журналист.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Украину с середины мая — начала июня ожидает тяжёлая ситуация. Он пояснил, что сложности на фронте начнутся, когда Вооружённые силы России начнут крупное наступление в Донбассе.

Французское издание Le Figaro 12 апреля сообщило, что западные страны уже ожидают поражения Украины в конфликте. Отмечалось, что огромные потери украинских войск на фоне прозрачности фронта и точности ударов армии России делают любую атаку ВСУ «трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней».

Агентство Bloomberg 11 апреля со ссылкой на источники сообщило, что ближайшие несколько месяцев будут самым тяжёлым испытанием для Вооружённых сил Украины.