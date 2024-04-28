Вашингтон, 28 апреля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России (ВС РФ) на Украине заглушат дальнобойные ракеты ATACMS, которые Вашингтон передал Киеву, поэтому украинские военные не добьются никаких успехов, используя их. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Русские смогли заглушить GLSDB (американские специальные бомбы большой дальности. — Прим. ред.) сразу же после их внедрения в зоне специальной военной операции (СВО), полностью сведя на нет полезность этого оружия. То же самое случилось с другими видами «чудо-оружия», которые Запад передавал Украине. Та же судьба постигнет ATACMS. Та же судьба постигнет и истребители F-16», — пояснил он.

Экс-разведчик отметил, что западным военным аналитикам пора осознать — представление о военном превосходстве союзников Киева всего лишь миф. Подобное их отношение к положению дел может привести США и их партнёров по поддержке Украины к военному краху.

Как передавало ИА Регнум, Киев тайно получил от Вашингтона свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS и уже начал использовать их против России. Как писала The New York Times со ссылкой на источники, передача была одобрена президентом США Джозефом Байденом ещё в середине февраля. ATACMS были включены в мартовский пакет помощи на 300 млн долларов. Также в него вошла новая партия кассетных модификаций этих систем.

Американские военные чиновники на условиях анонимности заявили изданию, что украинская армия сможет использовать поставленные США ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что передача Украине ракет ATACMS лишний раз свидетельствует о вовлечённости США в конфликт. По его словам, Вашингтон подливает масло в огонь конфликта, однако эти поставки не помогут Украине изменить исход специальной военной операции, Россия одержит победу. Появление таких ракет лишь увеличит число жертв на Украине, подчеркнули в Кремле.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения.