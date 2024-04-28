Москва, 28 апреля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. По статье о хулиганстве ранее привлекался к ответственности Сухроб Курбонов — брат 12-го по счёту фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокусе» Джумохона Курбонова. Об этом сообщает 28 апреля «Газета.Ru».

Суды общей юрисдикции города Москвы Джумохон Курбонов

Из постановления Хорошевского районного суда Москвы следует, что Сухроб Курбонов ругался с братом в общественном месте, используя нецензурную лексику. Кроме того, мужчина не подчинился требованиям прибывших на место правоохранителей.

Информации о возможной причастности Сухроба Курбонова к теракту нет. Пока неизвестно, считают ли следователи, что он замешан в этом деле.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля Басманный суд Москвы арестовал 12-го по счёту подозреваемого в причастности к теракту в «Крокусе» — гражданина Таджикистана Джумохона Курбонова 2003 года рождения. Его задержали днём ранее вместе с братом в одном их хостелов.

По версии следствия, Курбанов предоставил террористам денежные средства для подготовки теракта, в том числе для обеспечения нападавших средствами связи. 11 апреля Курбонова задержали в Москве за мелкое хулиганство, после чего он отбыл 15 суток административного ареста.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Вооружённые террористы ворвались в здание, открыли огонь из автоматов по посетителям и совершили поджог. Погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, пострадал 551 человек.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев информировал, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами.

24 апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был тщательно спланирован, его реализовала международная пособническая сеть. Исполнители теракта в «Крокусе» были обеспечены финансированием, оружием, транспортом, боеприпасами, а пути отхода от места преступления и их действия чётко координировались кураторами.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». Служба внешней разведки отмечала, что США выгораживают ответственных за теракт в «Крокус Сити Холле».