Бурса, Турция, 28 апреля, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Ссора в торговом центре в города Бурсе на северо-западе Турции завершилась стрельбой, ранения получил один человек. Об этом сообщает 28 апреля новостной портал artigercek.

Иван Шилов ИА Регнум

Конфликт произошёл между мужчиной по имени Энес А. и группой людей в одном из развлекательных заведений на улице Нилюфер Хатун. Драка вышла за пределы заведения, после чего неизвестный открыл огонь из пистолета и ранил Энеса А. в ногу.

К месту происшествия направили большое количество полицейских и медиков. Пострадавшему оказали первую помощь и отвезли в больницу. Полиция работает над задержанием подозреваемых.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 апреля на юго-востоке Турции в городе Адыямане произошла перестрелка в полицейском участке. Капитан полиции в ходе конфликта застрелил начальника полицейского участка и начальника группы. Стрелявшего обезвредили и задержали.