Украина, 28 апреля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Об этом назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил 28 апреля в Telegram-канале.

(сс) thomasstaub

Он отметил, что в минувшие сутки российские военные нанесли ракетный удар по целям в Херсоне, а также ударили с воздуха по объектам в Бериславском и Херсонском районах.

«Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры», — написал Прокудин.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал об уничтожении в Бериславе нескольких вышек радиоэлектронной борьбы ВСУ. Их атаковали с помощью FPV-дронов «Велес» добровольцы из батальона имени Василия Маргелова.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.