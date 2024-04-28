Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ветерана спецоперации и его жены в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Ранее 27 апреля в соцсетях появилась информация о том, что в одном из районов Ростова-на-Дону несколько человек избили ветерана СВО и его супругу, у женщины диагностированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, у мужчины — множественные ушибы головы.

По словам пострадавшей, нападавшие якобы выражали свою ненависть по национальному признаку и снимали происходящее на камеру.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Ростовской области Станиславу Ковалёву возбудить по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках уголовного дела также будет дана правовая оценка высказываниям нападавших.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля в Ростове-на-Дону полицейские задержали трёх мужчин, избивших участника специальной военной операции и его жену.

У мужчины диагностировали множественные ушибы лица, у женщины — перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы. В региональном управлении МВД сообщили, что все участники инцидента опрошены, сейчас проводится проверка, которая установит тяжесть вреда здоровью пострадавшим.

В ночь на 1 апреля в Волгограде группа неизвестных напала на 43-летнего участника спецоперации. У него похитили мобильный телефон и отобрали банковскую карту, с которой сняли более 3 млн рублей.